Coronaviruset reduserer den forventede levealderen i Sør-Afrika

Sør-Afrika har vært et av de hardest rammede landene av pandemien i Afrika og har registrert nesten 2,3 millioner smittetilfeller og 66.859 dødsfall.

Dødstallene har resultert i at dødsraten har økt fra 8,7 til 11,6 døde per 1.000 innbyggere fra 2020 til 2021, ifølge Sør-Afrikas statistikkbyrå.

Dette har ført til at forventet levealder har gått fra 62,4 år for menn i 2020, til 59,3 år i 2021. For kvinner har forventet levealder gått fra 68,4 år i 2020 til 64,6 år i 2021.