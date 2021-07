Varsel om ekstremvarme i Storbritannia

Storbritannias meteorologiske institutt sendte mandag ut varselet for South Wales, West Midlands og sørlige og sørvestlige England.

Store deler av Storbritannia har hatt hetebølgeforhold allerede de siste dagene, men det er ventet at temperaturen vil stige ytterligere i starten av denne uken. Noen områder kan få temperaturer opp mot 33 grader.

Det nye nivået for værvarsling kommer til å stå til og med torsdag, da meteorologene regner med at varmen vil avta, skriver Sky News.

Met Office opprettet det nye ekstremvarme-varselet i juni i år, og dette blir første gang det tas i bruk. Årsaken de mulige helsemessige konsekvensene av vedvarende høye temperaturer og hetebølgeforhold. Også risikoen for at varmen kan påvirke infrastruktur, næringsliv og trafikk, samt den økte skogbrannfaren, er grunner til at Met Office nå advarer om ekstremvarme.