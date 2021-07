Kong Abdullah til Biden med tunge Midtøsten-problemer som bakteppe

Kong Abdullah har øyensynlig avverget noe som har vært et kuppforsøk og som i retten i forrige uke kulminerte med fengselsstraffer på 15 år for to tidligere tjenestemenn.

Kuppforsøket skal ha involvert kongens halvbror som ble satt i husarrest, men som slapp straffeforfølgelse.

Biden har så langt i sin presidentperiode brukt mye tid på forholdet til Kina og Russland, men står overfor betydelige utfordringer i Midtøsten-regionen.

USA opplever til stadighet angrep mot amerikanske soldater i Irak og Syria fra Iran-støttede militser, samtidig som USA forsøker å gjenopplive atomavtalen med Iran som tidligere president Donald Trump trakk USA ut av.

Abdullah hadde et vanskelig forhold til Trump, især hans beslutning om å flytte den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Jordan så dette som er forsøk på å svekke palestinerne ytterligere og skyve en mulig tostatsløsning ut i det blå.

Biden har ingen planer om å gjøre om denne beslutningen. Han har sågar snakket pent om det Bush-administrasjonen fikk til av regionale avtaler med Israel som part.

Kong Abdullah blir tatt imot i Det hvis hus mandag kveld (norsk tid). Tirsdag skal han ha et frokostmøte med visepresident Kamela Harris og senere på dagen møte utenriksminister Antony Blinken.