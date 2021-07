Korrupsjonssaken mot Jacob Zuma fortsetter

Selv om rettssaken pågår virtuelt, er det iverksatt store sikkerhetstiltak rundt rettsbygningen i Pietermaritzburg i Zumas hjemprovins KwaZulu-Natal.

79 år gamle Zuma ble nylig dømt til 15 måneder i fengsel for å ha vist forakt for retten etter at han gjentatte ganger nektet å møte for landets antikorrupsjonskommisjon. Han startet soningen tidligere i måneden.

Fengslingen utløste store protester og omfattende opptøyer med plyndring, der minst 212 mennesker mistet livet.

Demonstranter samlet seg også mandag utenfor rettsbygningen i Pietermaritzburg for å vise sin støtte til den tidligere presidenten.

Bevæpnede politifolk og soldater har sikret området rundt bygget, og det utplassert flere militære kjøretøy. Et helikopter flyr over området, ifølge AFPs reporter på stedet.

Zuma er tiltalt for svindel, korrupsjon og organisert pengeutpressing i forbindelse med kjøp av kampfly, patruljebåter og militært utstyr fra flere europeiske våpenprodusenter da han var visepresident i 1999.

Rettssaken startet etter gjentatte forsinkelser og utsettelser i mai. Zuma har avvist anklagene, og det franske selskapet Thales, som Zuma er tiltalt for å ha mottatt bestikkelser fra, hevder også at de er uskyldige.