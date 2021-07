Flommen avtar noe i Tyskland

Tidlig om morgenen sto vannet 8,18 meter over normalvannstanden, en liten tilbakegang fra flomtoppen på 8,5 meter, melder nyhetsbyrået DPA. I regionen Berchtesgaden sørøst i delstaten kan man trekke et lettelsenes sukke, og brannvesenet opplyser at natten har gått rolig for seg.

Ved byen Erftstadt i Nordrhein-Westfalen er over 100 kjøretøy berget fra en motorvei som ble oversvømt. Det er ikke funnet døde i bilene. Kun to lastebiler står igjen, ifølge Süddeutsche Zeitung.

Mandag skal innenriksminister Horst Seehofer besøke noen av de verst rammede områdene i delstatene Nordrhein-Westfalen og Rheinland-Pfalz.

Jernbanelinjen mellom Dresden og den tsjekkiske hovedstaden Praha har åpnet for enkeltsporet drift. I løpet av uken skal deler av Rhinen gjenåpnes for frakt.

Søndag kveld var 159 mennesker bekreftet døde i forbindelse med flommen i Tyskland. I tillegg er det meldt om 31 dødsfall i Belgia. Flere hundre personer er ikke gjort rede for, og det fryktes at dødstallet vil stige.