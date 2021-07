247 koronasmittet på sørkoreansk krigsskip

Forsvarsdepartementet i Seoul opplyste mandag at to militærfly er blitt sendt til området for å hente ut hele mannskapet på 301 som befinner seg om bord på jageren Munmu den store.

Myndighetene mener at koronautbruddet på krigsskipet kan ha begynt da jageren lå til havn i regionen for å laste om bord varer i slutten av juni. Ingen av mannskapet er vaksinert mot koronavirus, men helsemyndighetene opplyser at de 247 smittede er i relativt god form.

Samtidig mandag ble det registrert 1.252 nye smittetilfeller i Sør-Korea. Det er den 13. dagen på rad at landet har registrert mer enn 1.000 nye tilfeller per døgn.