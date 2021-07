Muhammed-karikaturtegneren Kurt Westergaard er død

Det er den danske avisen Berlingske som melder om dødsfallet. De har fått opplysningen fra familien.

Westergaard sovnet stille inn etter lengre tids sykdom. Han etterlater seg kone og fem barn, ti barnebarn og ett oldebarn.

Han sto bak den mest kontroversielle av de såkalte Muhammed-karikaturene, som viste profeten Muhammed med en bombe i turbanen. Den leverte han til avisa Jyllands-Posten høsten 2005. Flere måneder senere utløste tegningene en voldsom reaksjon i den muslimske verden.

Også flere norske aviser trykket Muhammed-tegningene, og saken ble en av de største utenrikspolitiske krisene i både dansk og norsk historie. Blant annet ble begge lands ambassader i Damaskus i Syria stormet og brent ned av rasende folkemengder.

I etterkant av striden ble Westergaard utsatt for drapstrusler og måtte ha politibeskyttelse. I 2008 ble tre personer pågrepet for å ha planlagt å drepe ham, og i 2010 ble han utsatt for drapsforsøk i sitt hjem i Viby da en 28 år gammel somalier brøt seg inn i boligen med øks og kniv. Mannen ble siden dømt til ti års fengsel.

– Jeg vil gjerne huskes som den som slo et slag for ytringsfriheten. Men det er ingen tvil om at det er noen som istedenfor vil huske meg som en satan som forulempet en milliard menneskers religion , uttalte Westergaard ifølge Berlingske.