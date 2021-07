Merkel: – Surrealistiske ødeleggelser

Så langt er dødstallet etter flommen, som har rammet både Tyskland og Belgia hardt, steget til 184.

Den tyske statsministerveteranen ankom Schuld i Rheinland-Pfalz søndag i solide turstøvler. Byen er hardt rammet av den voldsomme flommen, hus har rast sammen og ødeleggelse er enorme.

– Det er en surrealistisk, uhyggelig situasjon, sa en tydelig preget Merkel til journalistene. Hun lovet hurtig hjelp til gjenoppbygging.

– Det er sjokkerende, jeg kan nesten si at det tyske språket ikke har ord for ødeleggelsene her, sa hun.

Gjenreisingspakke

Merkel lovet også økt innsats for å beskytte mot konsekvensene av klimaendringene.

– Vi trenger politikk som tar naturen og klimaet med i beregningen i større grad enn tidligere, sa den avtroppende tyske statsministeren.

Finansminister Olaf Scholz har i første omgang lovet 300 millioner euro i nødhjelp til folk som har mistet hjem og bedrifter. Summen tilsvarer 3,1 milliarder norske kroner. En mye større gjenreisingspakke er imidlertid i støpeskjeen, og skal behandles i regjeringen på onsdag.

Flommen har i enda større grad enn tidligere ført til at klimaendringene og den globale oppvarmingen er blitt et tema i den tyske valgkampen.

Måtte beklage

Tyskerne går til valgurnene 26. september, i et valg som markerer slutten på 16 år med Merkel ved makten.

Ekspertene er enige om at klimaendringene gjør ekstremvær mer vanlig. Statsministerkandidatene som venter i kulissene i Tyskland har tatt til orde for å skjerpe kampen mot klimaendringene og trappe opp forberedelsene.

Blant dem er Merkels partifelle Armin Laschet, som så langt har ligget godt an på meningsmålingene. Laschet er for tiden regjeringssjef i Nordrhein-Westfalen.

Men Laschet har havnet i negativt søkelys etter en hendelse lørdag, da han ble filmet mens han smilte og lo under et besøk i Erftstadt, der flommen hadde utløst et jordskred.

– Laschet ler mens landet gråter, skrev avisen Bild. CDU-politikeren måtte senere rykke ut og beklage hendelsen.

Leter i ruinene

Minst 157 har siden onsdag mistet livet i den verste flommen i Tyskland på mange tiår. I Rheinland-Pfalz alene er det meldt om 110 døde og 670 skadde.

Mange er meldt savnet, men hvor mange det reelt gjelder er uklart, siden problemer med telenettet har gjort det vanskelig for folk å komme i kontakt.

I nabolandet Belgia er det meldt om 27 omkomne.

Redningsmannskapene jobber fortsatt for å lete gjennom ruiner og vrakgods for å finne overlevende, et arbeid som kan være svært risikabelt. Politiet har satt inn hurtigbåter og dykkere for å hente opp døde som har drevet av gårde med flomvannet.

Ekstreme nedbørsmengder har også falt over Sveits, Luzembourg og Nederland.

Mens vannstanden synker i delstatene Rheinland-Pfalz og Nordrhein-Westfalen, er det ny bekymring for situasjonen i andre deler av landet som så langt ikke har vært hardt rammet av flom.

Ekstremregn i Bayern

Det gjelder blant annet deler av Bayern, der voldsomt regn har ført til oversvømte kjellere og ført til at elver går over sine bredder også der.

Byene Berchtesgaden og Bischofswiesen, som ligger sørøst i Bayern nær grensen til Østerrike, er spesielt hardt rammet. Det kommer vann både fra fjellene og fra den flomstore elven Ache.

En person er meldt omkommet i Berchtesgadener Land, opplyser myndighetene i området.

Også i Sachsen i øst er meldes det om alvorlig risiko i flere områder.

Også i Østerrike fører det kraftige regnet til flom, og nødetatene i regionene Salzburg og Tyrol jobber på spreng.

– Kraftig regn og storm fører dessverre til alvorlige skader flere steder i Østerrike, skriver statsminister Sebastian Kurz på Twitter.