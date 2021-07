Angrepet skjedde i landsbyen Ehsim i den opprørskontrollerte Idlib-provinsen sent lørdag.

Et familiemedlem sier til AFP at besøkende hadde samlet seg for å gratulere en slektning med at han hadde giftet seg da angrepet skjedde.

Tidligere på dagen ble seks sivile drept i rakettangrep i landsbyen Sarja. Regjeringshæren eller regjeringstilknyttede styrker sto også bak det angrepet, ifølge AFP.