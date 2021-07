Boris Johnson skal isolere seg så mye som mulig etter at regjeringskollega fikk påvist coronasmitte

Statsministeren skal sammen med finansminister Rishi Sunak ta del i et prøveprosjekt som gjør at de kan fortsette å jobbe etter at en nærkontakt har fått påvist smitte.

Personer som deltar i prøveordningen, må daglig teste og isolere seg når de ikke jobber, i henhold til regelverket.

Lørdag kunngjorde helseminister Sajid Javid at han hadde fått påvist smitte. Han er fullvaksinert og skal ha svært milde symptomer.