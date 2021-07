To barn såret i skyteepisode sør for Stockholm

Svensk politi fikk melding om skyting i 20-tiden lørdag kveld, skriver Expressen.

– To personer er såret og fraktet til sykehus, sier Mats Eriksson, pressetalsperson for Stockholm-politiet, til avisen.

Ytterligere en person ble såret, får Expressen opplyst.

Politiet opplyser til nyhetsbyrået TT at de to som er såret, er barn i førskole- og barneskolealder. Det skal ikke være snakk om livstruende skader.

Aftonbladet skriver at barna ikke skal ha vært mål for skytingen. Avisen får også opplyst at de to skal være seks og fem år.

Flere personer er pågrepet og mistenkt for drapsforsøk etter skyteepisoden. Hendelsesforløpet er foreløpig uklart. Politiet holder på med avhør av de mistenkte, og det er mulig at det vil bli pågrepet flere.

For rundt to uker siden ble en mann i midten av 20-årene skutt og drept i Flemingsberg. Ifølge politiet er det for tidlig å si om det er noen sammenheng mellom helgens hendelse og drapet.