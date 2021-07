Tyske eksperter forventer en fjerde smittebølge

Ifølge Robert Koch-instituttet (RKI) steg antall smittede per 100.000 innbygger de siste sju dagene for tiende dag på rad. Smittetrykket er nå på 9,4 per 100.000 per lørdag morgen, opp fra 8,6 dagen før og 4,9 den 6. juli.

Mens over halvparten av innbyggerne i delstatene Bremen og Saarland er fullvaksinert, har kun halvparten av innbyggerne i Sachsen fått sin første dose, viser tallene fra RKI.

Forskere ved det tekniske universitet i Berlin venter at en fjerde smittebølge vil treffe landet til høsten.

– Antall smittede stiger igjen og vil fortsette å stige i overskuelig fremtid. Vi kjemper mot deltavarianten når det gjelder vaksinering. Hver eneste vaksinedose beskytter også i høst og vinter, tvitret helseminister Jens Spahn lørdag.

Fredag ble det satt 601.220 vaksinedoser i Tyskland, ifølge RKI. Det betyr at om lag 38,2 millioner innbyggere, eller 46 prosent, er fullvaksinert mot covid-19.

Samtidig ble det registrert 1.608 nye koronatilfeller. For en uke siden var det samme døgntallet på 952. Lørdag ble det også meldt om 22 nye koronarelaterte dødsfall, sammenlignet med 35 for en uke siden.