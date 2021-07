Nye koronademonstrasjoner i Frankrike

Ifølge innenriksdepartementet protesterte nærmere 114.000 personer i 130 ulike demonstrasjoner rundt om i landet. I hovedstaden Paris viste om lag 18.000 sin misnøye med innstrammingene.

I starten av uken kunngjorde Macron strengere regler på grunn av økte smittetall i landet. Snart må folk kunne vise fram bevis på en negativ koronatest, koronavaksine eller at de er friskmeldt etter å ha vært syke med covid-19.

Fra og med onsdag kreves dette for å besøke kinoer og teatre, og i august blir det også et krav på langdistansetog, restauranter og barer. I tillegg ble det innført obligatorisk vaksine for helsearbeidere.

Landet kjemper mot en fjerde smittebølge, og den svært smittsomme deltavarianten står for nesten alle rapporterte tilfeller.