Har du drømt om å pakke sammen livet og flytte til en avsidesliggende idyllisk landsby? Nå får man betalt for å gjøre nettopp det.

Et nettverk av landsbyer i den italienske regionen Calabria ønsker nå å betale folk for å flytte inn. Myndighetene tilbyr en årlig utbetaling på 28.000 euro i tre år for de som sier seg villig til å vekke de «sovende landsbyene» som for tiden har om lag 2.000 innbyggere.

Frykter landsbydød

Landsbyene ligger i Calabria-regionen, hvor enkelte ligger langs havet og andre er til fjells. Innbyggertallet i området har gjort et svalestup i løpet av de siste årene, hvor over 75 prosent av områdets landsbyer har færre enn 5000 innbyggere og myndighetene frykter at landsbyene vil dø ut. Nå ønsker myndighetene å snu trenden, men det kommer med betingelser.

For å få innvilget subsidiene må man være villig til å starte sin egen lille forretning eller ta over bedrifter som allerede finnes i området. I tillegg må kandidatene være under 40 år for å kvalifisere for tilbudet, og være villig til å flytte innen 90 dager.

Håpet er å tiltrekke seg unge mennesker som er villig til å satse.

En liten jente løper mot landsbyen Civita. For tiden bor det bare 15 personer i det som omtales som spøkelsesbyen. Foto: Guglielmo Mangiapane / Reuters/NTB

Historisk sted ble spøkelsesby

Blant landsbyene på listen er unike Cevita. Landsbyen, som ligger 145 kilometer fra Roma, er bygget på en fjellknaus og har utsikt over Pollino nasjonalpark. Byen ble grunnlagt av etruskerne for over 2400 år siden og befolkningen har siden minsket til kun 15 beboere i løpet av 1900-tallet.

Den er også beundret for sin arkitektur, hvor enkelte bygninger er flere tusen år gamle. Stedet ble plassert på Verdens monumentfonds overvåkningsliste i 2006 over de hundre mest utsatte steder, hvor årsaken er erosjon og uregulert turisme.

Prosjektet skal etter planene lanseres innen få uker og myndigheter har allerede øremerket syv millioner til prosjektet.

– Vi ønsker å blåse liv i disse små samfunnene, og har spurt de nåværende innbyggerne hvilken arbeidskraft og hvilke bedrifter som mangler i deres landsby, sier byråd Gianluca Gallo til CNN.

Myndighetene håper at nye bedrifter vil kunne fange folks oppmerksomhet og på sikt trekke flere turister til landsbyene.

