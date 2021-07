Tunge aktører oppfordrer Ariel Henry til å danne regjering i Haiti

Fungerende statsminister Claude Joseph har styrt Haiti med støtte fra politiet og militæret etter at president Jovenel Moïse ble drept i et attentat. Det skjer til tross for at Moïse kunngjorde Josephs erstatter dagen før han døde.

Presidenten pekte ut Henry. Joseph og hans allierte påpeker at Henry aldri ble tatt i ed, men har lovet å samarbeide både med ham og Joseph Lambert, lederen for det inaktive senatet i landet.

I en uttalelse fra den såkalte Kjernegruppen, som omfatter ambassadørene fra Tyskland, Brasil, Canada, Spania, USA, Frankrike, EU samt FN og Organisasjonen av amerikanske stater, gis imidlertid Henry støtte.

De ber om at det dannes en samstemt og inkluderende regjering.

– For å oppnå det, oppfordrer vi sterkt den utpekte statsministeren Ariel Henry om å fortsette oppdraget han har fått med å danne en slik regjering, heter det.

Partene vil så langt ikke kommentere uttalelsen ytterligere.