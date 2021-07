I Ahrweiler-distriktet i delstaten Rheinland-Pfalz i Tyskland har tallet på døde steget til 90. Politiet sier lørdag morgen at de frykter at dødstallet vil stige ytterligere. Samtidig har politiet fått melding om 618 skadde i distriktet.

Vestlige deler av Tyskland er hardest rammet av flommene, som også har rammet Belgia, Luxembourg og Nederland.

43 personer ble bekreftet døde i den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen, mens 20 mistet livet over grensen til Belgia.

Lørdag har vannmassene trukket seg noe tilbake i de hardest rammede områdene, men det ventes at flere omkomne vil bli funnet. Mange personer er fortsatt savnet to dager etter at ekstremregn førte til flom.

Tysklands president Frank-Walter Steinmeier skal etter planen ta turen til Köln lørdag, der det har pågått omfattende redningsarbeid og mange har fått hjemmene sine ødelagt.