Rekordmange koronadødsfall i Tunisia

Intensivavdelingene er fylt til randen, og feltsykehus settes opp ulike steder i det nordafrikanske landet. Bekymringen for oksygenmangel er også stor.

På et av sykehusene i hovedstaden Tunis må pasientene dele på oksygen. Legene er i tillegg utmattede, og kapasiteten er sprengt.

Den 20. juli innledes den muslimske høytiden id al-adha, som normalt betyr at mange folk møtes. Verdens helseorganisasjon (WHO) er bekymret for at smittetallet dermed vil fortsette å øke og at det kan få katastrofale konsekvenser.

Land som Qatar, Algerie, Marokko og Tyrkia har sendt bistand, og på fredag ​​sendte Italia, Spania og Sveits medisinsk utstyr til landet.

WHO opplyser at Tunisia har de høyeste dødstallene i Afrika og den arabiske verden. I alt har landet registrert over 530.000 smittetilfeller og 17.200 dødsfall så langt i pandemien.

Kun 6,2 prosent av befolkningen er fullvaksinert. Saudi-Arabia, USA og Frankrike har lovet å donere 2,5 millioner doser til sammen, noe som ifølge Johns Hopkins-universitetet vil doble antall doser som hittil satt.