Lynnedslag trolig årsak til storbrann i California i fjor

Den såkalte Creek Fire i september svidde av 1.500 kvadratkilometer kilometer og spredte seg så raskt at flere hundre personer måtte evakueres med helikopter.

Alle de 214 som brukte fridagen i forbindelsen med arbeidernes dag i USA til en campingtur, ble reddet fra flammene.

Etterforskere har ikke utelukket at brannen var påsatt eller at den startet på grunn av en sigarettglo, og sier at det heller ikke var noen illegale marihuana-plantasjer i nærheten som kunne ha startet brannen.

Skogvesenet sier det ikke er uvanlig at brannårsaken for ukjent ved branner på denne størrelsen.

– Etterforskere har brukt uendelig mange timer på å gå i ulendt terreng for å finne årsaken, undersøkt mange tips og utelukket flere mulige årsaker. Til slutt sto lynnedslag igjen som den sannsynlige årsaken, sier inspektør Dean Gould i Sierra National Forest.

Brannen ødela 853 bygninger, og kostnadene knyttet til gjenoppbyggingen er estimerte å overstige 500 millioner dollar. Ingen døde i brannen.