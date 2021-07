Europol: 92 barn offer for menneskehandel i Europa

Årets aksjonsdager mot menneskehandel med barn i Europa har ført til totalt 175 arrestasjoner og funn av 187 potensielle ofre, hvorav 92 var under 18 år, opplyser Europol.

Et bredt spekter av politimyndigheter deltok i aksjonen, samt innvandringsmyndigheter, grensemyndigheter, arbeidstilsyn, sosiale tjenester og barnevernstjenester.

Menneskehandel med barn er et underrapportert problem, skriver Europol i en pressemelding. Mange blir solgt for seksuell utnyttelse eller som arbeidskraft. Kriminelle tvinger gjerne barna til å tigge eller begå ulike forbrytelser, for eksempel smugling av ulovlige varer.

Fokuset i år var mindreårige uten ledsager eller mindreårige som hadde forsvunnet fra krise- og mottakssentre, ettersom disse gjerne er mer utsatt. Flere ble oppdaget ved grenseoverganger, blant annet mellom EU og Schengen-land.

I Europa blir de aller fleste barna solgt til menneskehandel av familiemedlem, mens mindreårige fra land utenfor Europa oftere blir offer for flyktningsmuglere, som samarbeider med andre voksne som følger barna på reisen til Europa.

Europol-aksjonen fant sted mellom 28. juni og 4. juli, og omfattet totalt 18 europeiske land.