Kjent miljøverner drept i Kenya

Ifølge den kenyanske avisa The Star ble Stutchbury skutt i det som synes å være et målrettet attentat i utkanten av Nairobi torsdag kveld.

Stutchbury ble stanset ved en provisorisk veisperring nær hjemmet sitt og skutt i hodet. Hun ble funnet av naboer.

67-åringen hadde i lengre tid kjempet mot utbygging av et skogsområde nord for Nairobi.

Ifølge The Star ble hun ved ett tilfelle truet med våpen av en potensiell utbygger.

Kenyas president Uhuru Kenyatta fordømmer drapet.

– Joannah har lenge vært en standhaftig forkjemper for bevaring av miljøet vårt og vil bli husket for sin utrettelige innsats for å beskytte Kiambu-skogen mot inngrep, sier han.