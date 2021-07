20.000 afghanske tolker ber om asyl i USA

Alle jobbet som tolker for det amerikanske forsvaret eller andre enheter og er truet av Taliban, opplyser Det hvite hus' talskvinne Jen Psaki.

USA vurderer også å behandle søknadene til tolkenes familier, sier Psaki uten å spesifisere hvor mange familiemedlemmer som kan få innvilget asyl.

Evakuering av tolkene og deres familier starter neste måned, og ifølge et estimat kan omtrent 100.000 bli hentet til USA.

Tolkene som blir klargjort for evakuering, er de som allerede har sendt inn søknad via den særskilte visumordningen for irakiske og afghanske oversettere og tolker.

Psaki sier at de som har fullført sikkerhetsklareringen, midlertidig plasseres på en amerikansk militærbase.