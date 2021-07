Kina lanserer handel med utslippskvoter

Hensikten er å redusere utslippet av klimagasser og er et viktig skritt for verdens største forurenser på veien mot å bli helt utslippsfri innen 2060.

Handelen startet klokken 9.30 lokal tid på miljø- og energibørsen i Shanghai, ifølge en uttalelse fra det offisielle nyhetsbyrået Xinhua.

Ordningen vil for første gang sette en grense for hvor mye store kraftkrevende industrier kan forurense, og den gir bedrifter muligheten til å kjøpe retten til å forurense fra andre med et lavere karbonutslipp.

Kina kunngjorde først planer for et landsomfattende handel med utslippskvoter for ti år siden, men fremgangen har blitt hindret av kullindustriens lobbyvirksomhet og ønsket om rask økonomisk vekst.