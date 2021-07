Biden advarer Russland om å bruke energiforsyning som våpen

Biden uttrykte sitt syn på den mye omtalte rørledningen Nord Stream 2, som skal forsyne Europa med russisk gass via Tyskland, da den tyske statsministeren gjestet Washington.

USA og Tyskland har blitt enige om å støtte Ukraina i landets reformarbeid og dets suverenitet og territoriale integritet, sa Biden på en felles pressekonferanse med Angela Merkel.

Merkel understreket at planen med Nord Stream 2 ikke er å erstatte Ukraina som transittland for naturgass.

Den omstridte rørledningen er nesten ferdig og vil forsyne Europa og Tyskland med russisk naturgass.

Gassledningen på 11 milliarder dollar har lenge vært et stridstema mellom de to landene. USA mener at den utgjør en sikkerhetsrisiko ved at den øker Europas avhengighet av Russland.