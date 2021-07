Minnesota vil forby homoterapi

Walz sa under signeringen at konverteringsterapi, som har som formål å få LHBTQ-personer til å forandre eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet, er en fæl praksis som ikke støttes av noen legitime helseorganisasjoner.

Han håper at signeringen vil sikre at ingen mindreårige i Minnesota blir utsatt for homoterapi, og at ingen forsikringsselskaper eller helseplaner dekker det.

– Det finnes ikke plass for hat i staten vår. Det er ikke rom for splittelse, sa Walz under signeringsseremonien, som fant sted like før Pride-uken i delstaten.

– LHBTQ samfunnet vårt er en del, og en stor del av hva det betyr å være fra Minnesota. Når de blir utsatt for vonde ting, har vi det alle vondt. Og når de lykkes, lykkes vi alle, sa Walz.

Minnesota er en av 24 stater som i varierende grad forbyr psykisk helsepersonell å prøve å endre noens seksuelle legning gjennom så kalt homoterapi.

Elleve byer i staten har allerede lokale forbud, inkludert Minneapolis, St. Paul, Rochester og Duluth.