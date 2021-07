USA sender foreløpig ikke soldater til Haiti

Myndigheten i Haiti har bedt om militærhjelp fra USA i kjølvannet av drapet på president Jovenel Moïse 7. juli, men Biden understreket torsdag at det «ikke står på agendaen».

– Vi sender kun amerikanske soldater til vår ambassade for å være sikker på at den er trygg, men tanken om å sende amerikanske styrker til Haiti er ikke på agendaen for øyeblikket, sa Biden på en felles pressekonferanse i Washington med Tysklands statsminister Angela Merkel.

USA sendte tidligere i uken sikkerhets- og rettseksperter til Haiti for å undersøke hva landet kan bidra med etter drapet på presidenten.