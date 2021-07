Ifølge SWR har seks hus rast sammen i byen Schuld i Eifel-distriktet, som ligger mellom Rhinen og Belgia i delstaten Rheinland-Pfalz, og som er hardest rammet av uværet.

Også 25 andre hus står i fare for å kollapse. Politiet i Koblenz sier situasjonen er uoversiktlig og vet ikke nøyaktig hvor mange som er savnet.

Minst 50 mennesker er ifølge politiet blitt reddet med helikopter og gummibåter fra hustak i Ahlweiler-distriktet, der det er bekreftet at fire mennesker er døde.

Også i Belgia er det meldt om store oversvømmelser og mist fire omkomne.

Soldater satt inn

– Det er døde, det er folk som er savnet, og det er mange som fortsatt er i fare. Vi har aldri sett en slik katastrofe, sier delstatsminister Malu Dreyer i Rheinland-Pfalz.

Ifølge Focus er det bekreftet 42 omkomne, og nyhetsmagasinet skriver også at oversvømte butikker blir plyndret av kriminelle.

200 soldater i panserkjøretøy er satt inn for å hjelpe folk i Nordrhein-Westfalen, og i Rheinland-Pfalz forsøker 70 soldater i tunge kjøretøy å ta seg fram i dypt vann til isolerte landsbyer.

De sørvestlige delene av Tyskland er rammet av ekstreme nedbørsmengder og flom siden onsdag. I deler av Rheinland-Pfalz er det erklært unntakstilstand som følge av ekstremværet, som tyske meteorologer har kalt Bernd.

En fortvilet bileier ser på vannets herjing i Hagen vest i Tyskland. Foto: DPA / AP / NTB Foto: Roberto Pfeil / AP

I byen Ahrweiler og omegn er det meldt om 18 omkomne. I storbyen Köln er det to omkomme så langt, men i mindre nabobyer er det meldt at 18 har mistet livet. Ikke alle er funnet.

Rhinen stengt

Motorveier er stengt, Rhinen er stengt for trafikk, hundrevis av mennesker er evakuert, og det er store materielle skader med oversvømte kjellere og nedblåste trær. Gater er forvandlet til strie elver, og biler føres av gårde med strømmen.

– Situasjonen er svært alvorlig. Vi har mange oversvømte veier og landsbyer som ikke lenger er tilgjengelige, sa distriktsadministrator Julia Giesekind onsdag fra byen Daun i Vulkaneifel-distriktet.

Hardt rammet er også Nordrhein-Westfalen, der deler av hovedstaden Düsseldorf ble evakuert onsdag i påvente av at elva Düssel skulle gå over sine bredder.

Sykehus evakuert

I Leverkusen er samtlige 468 pasienter evakuert fra et sykehus på grunn av strømbrudd som skyldtes kortslutning som følge av høyvann i elva Dhünn. Også nødaggregatet kortsluttet, og alle operasjoner og legetimer er avlyst, ifølge Focus.

En brannmann i dypt vann i Kordel i Rheinland-Pfalz i Tyskland. Foto: Harald Tittel / dpa via AP / NTB

I Euskirchen i nærheten av Köln meldes det om åtte omkomne. Redningsarbeidet hindres av at telefon og internett er nede i deler av kommunen.

To brannmenn mistet livet i Nordrhein-Westfalen under forsøk på å redde andre mennesker. En 77 år gammel mann druknet i sin oversvømte kjeller i Kamen, og en 82 år gammel mann døde etter å ha falt i Wuppertal.

I Sachsen ble en 53 år gammel mann tatt av vannmassene og er fortsatt savnet.

Et aldershjem med 76 innbyggere i Hagen i Ruhr ble også evakuert etter store flomskader, og deler av byen er utilgjengelig onsdag kveld. Også i Hof i Bayern ble det erklært unntakstilstand.

To meter vann i Belgia

Uværet rammet også det østlige Belgia der elva Vesdre gikk over sine bredder og sendte fossende vannmasser gjennom gatene i den lille byen Pepinster like ved Liege. Flere hus har kollapset.

To mennesker er meldt omkommet i Belgia like ved grensa til Tyskland, den ene etter å ha blitt skylt vekk i vannmassene.

Jernbanen er innstilt og motorveier stengt etter heftig regnvær gjennom natten, og i byen Spa i Ardennene er gatene forvandlet til elver av fossende vann fra åsene rundt.

Varsel om kraftige nedbør og oversvømmelser er også utstedt i Limburg-provinsen i det sørøstlige Nederland og i Sveits, der det er fare for at Luzern-sjøen kan gå over sine bredder. I Tsjekkia er motorveien til Praha stengt.

I det nordøstlige Frankrike er det også oversvømmelser og stengte veier etter nattens kraftige regnvær. En jernbanelinje til Luxembourg er stengt, og brannmenn evakuerer folk som er isolert av vannmassene.

Klimaendringer

Tysklands værtjeneste DWD opplyste torsdag morgen at flere kraftige regnbyger kan ventes i sørvestlige deler av landet utover dagen, og at spredte regnbyger fortsetter fredag.

En talsmann for den tyske regjeringen, Steffen Seibert, kalte situasjonen i de verst rammede områdene fryktelig.

– Selv om ikke hver eneste hendelse, hver eneste oversvømmelse har med klimaendringer å gjøre, forteller forskerne oss at dette vil skje hyppigere og med større intensitet som følge av klimaendringene, sier han.