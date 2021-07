Haiti har mottatt sine første vaksinedoser

– Ankomsten av disse vaksinene er svært lovende, og nå er utfordringen å få dosene til de som trenger dem mest, sier direktør Carissa Etienne i Den panamerikanske helseorganisasjonen (PAHO).

Vaksinene blir gratis, lover Haitis helseminister Marie Gréta Roy Clément.

– Denne første tildelingen av vaksiner gjør slutt på en lang ventetid, ikke bare for den haitiske befolkningen, men også for befolkningen i regionen som var veldig bekymret over at Haiti var det eneste amerikanske landet som ennå ikke hadde introdusert covid-19-vaksinen, sier hun i en uttalelse.

Haiti har registrert mer enn 19.300 smittetilfeller og over 480 dødsfall knyttet til koronapandemien og opplever en smittebølge som har tvunget landets sykehus til å sende koronapasienter hjem. Eksperter mener tallene i stor grad er underrapportert siden få av landets 11 millioner innbyggere testes.