Koronasmitten øker globalt

Forrige uke ble det registrert 55.000 dødsfall knyttet til covid-19 globalt, opplyser WHO. Det er en økning på 3 prosent fra uken før.

Antall smittetilfeller steg med 10 prosent fra den foregående uken til nærmere 3 millioner tilfeller. De høyeste smittetallene ble registrert i Brasil, India, Indonesia og Storbritannia.

Tilbakegangen knyttes til lave vaksinasjonstall, lettelse i reglene for bruk av munnbind og andre restriksjoner og den raske spredningen av deltavarianten, som WHO sier har blitt påvist i 111 land og er ventet å bli den dominerende varianten de neste månedene.

I hardt rammet Argentina nærmet dødstallet seg 100.000. Samtidig nådde antall daglige koronadødsfall i Russland nye høyder. I Belgia har koronasmitten, drevet av deltavarianten blant unge, doblet seg den siste uken, og i Storbritannia ble det for første gang på et halvår registrert over 40.000 nye smittetilfeller på én dag.