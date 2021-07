Det var i 1997 at to år gamle Guo Xinzhen satt ute i hagen og lekte. Moren gikk inn for å hente noe, og da hun kom ut igjen var sønnen sporløst forsvunnet.

Guttens far, Guo Gangtang, tok med seg et bilde av sønnen og la ut på en 500.000 kilometer lang kjøretur på leting etter toåringen. I løpet av turen var han innom 20 kinesiske provinser, havnet i en motorsykkelulykke og ble angrepet av landeveisrøvere, og ved veis ende innså han at han trolig aldri ville få se sønnen sin igjen.

Guo Gangtang tok med seg dette bildet av sin to år gamle sønn og la ut på en enorm ferd på leting etter gutten. 24 år senere ble han funnet. Bildet er delt av politiet i Henan. Foto: Henan Police

Ble storfilm

Guos ferd gjennom Kina på leting etter gutten rørte mange, og i 2015 kom spillefilmen «Lost and Love» om familiens historie med den kinesiske superstjernen Andy Lau i hovedrollen som Guo Gangtang. Da var sønnen fortsatt sporløst forsvunnet.

– Jeg beundrer Guos pågangsmot, sier skuespilleren til avisen South China Moring Post.

Sønnen er ett av flere tusen barn som årlig blir offer for menneskehandel i Kina. De fleste blir aldri funnet igjen. Guo Gangtang valgte å vie sin tid til familier som opplever det samme, og har via en hjelpeorganisasjon hjulpet syv familier med å finne sine savnede barn.

24 år senere

I løpet av de siste årene har Kina trappet opp bruken av DNA- og genforskning som verktøy til å løse landets mange forsvinningsgåter. Ifølge Kinas helsedepartement var det under en etterforskning at politiet fikk treff. De aksjonerte mot en adresse hvor de fant 26 år gamle Guo Xinzhen. Samtidig arresterte politiet to personer.

I løpet av de 24 årene Guo har vært borte har saken blitt en av landets største forsvinningsgåter, og kameraene ble invitert da foreldrene skulle gjenforenes med sønnen sin.

(Saken fortsetter under bildet)

Her blir foreldrene gjenforent med 26 år gamle Guo Xinzhen, 24 år etter at han forsvant fra familiens hage. Foto: China Daily/Reuters/NTB

«Gutten min, du er kommet tilbake!» skal Guos mor ha sagt mens hun kastet seg rundt halsen på sønnen sin. Foreldrene klarte aldri gi opp håpet på at Guo en dag skulle komme hjem igjen.

– Nå som barnet vårt endelig er blitt funnet smiler livet igjen, sa en tårevåt Guo Gangtang til reporterne som hadde møtt opp, skriver BBC.

To personer, en mann og en kvinne, er pågrepet i sammenheng med saken, hvor en av dem innrømmer å ha bortført to år gamle Guo fra hagen i 1997. Kvinnen skal ha forklart at hun fikk øye på gutten som lekte i hagen og grep sjansen så snart han var alene. Hun tok toåringen med seg til et busstopp i nærheten hvor partneren hennes ventet på henne. Paret tok gutten med til naboprovinsen Henan og solgte ham. Slik skal han angivelig ha havnet i systemet og blitt adoptert bort til en familie i Henan, det samme området hvor han nylig ble funnet i god behold 24 år senere.