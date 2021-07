Ifølge en ny rapport som ble publisert av The Telegraph , er flertallet av ingeniørene menn som misbrukte privat informasjon fra kvinner de hadde romantisk interesse for, skriver New York Post.

Rapporten er et utdrag fra en kommende bok av New York Times-journalistene Sheera Frankel og Cecelia Kang.

Mennene hadde blant annet tilgang på private meldinger, slettede bilder og oversikt over hvor kvinnene befant seg til enhver tid.

Misbrukte systemet

Det er spesielt to tilfeller som blir beskrevet i rapporten, hvor misbruk av kvinnenes private informasjon skal ha funnet sted.

Da en mannlig ingeniør ferierte i Europa med en kvinne, begynte de å krangle og kvinnen ønsket tid for seg selv. Hun sjekket derfor inn på et annet hotell. Ved hjelp av Facebook-data sporet mannen henne opp på det nye hotellet og konfronterte henne.

Ved et annet tilfelle brukte en annen ingeniør Facebook-data for å finne ut at en kvinne han var romantisk interessert i, var regelmessig innom Dolores Park i San Francisco. Deretter brukte han informasjonen og gikk til parken for å finne henne, informerer New York Post.

Alex Stamos, tidligere sikkerhetssjef for Facebook. Foto: Steve Marcus / Reuters/NTB

– Siden 2015 har vi fortsatt å styrke protokollene våre for opplæring av ansatte og forebygging av misbruk. Vi fortsetter med å redusere behovet for ingeniører, og tilgangen deres til noen typer data, sier en talsperson for Facebook i en uttalelse.

Hundrevis slapp unna

Mens 52 ansatte ble sparket for slike overtredelser i 2014 og 2015, varslet angivelig Facebooks daværende sikkerhetssjef Alex Stamos at hundrevis av andre kan ha sluppet unna ubemerket.

– Vi har alltid hatt nulltoleranse for misbruk og har sparket hver eneste ansatt som noen gang har hatt tilgang til slik data, fortsetter talspersonen.

Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg skal ha vært opprørt da han fikk vite om det utbredte misbruket av brukerinformasjon. Han skal ha spurt hvorfor ingen i selskapet hadde tenkt å stramme inn ingeniørenes tilgang til slike data.

Men Zuckerberg hadde selv designet selskapets datatilgangssystem og nektet å endre det etter hvert som selskapet vokste, ifølge rapporten.

Facebook benekter informasjonen som fremkommer i rapporten.