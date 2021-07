Kina hevder bombe forårsaket dødelig busseksplosjon i Pakistan

Bussen fraktet kinesiske ingeniører, landsmålere og teknikere som arbeider ved Dasu-dammen som er under konstruksjon i Khyber Pakhtunkhwa-provinsen. 28 andre kinesere pådro seg skader av ulik art.

Eksplosjonen utløste en brann i motoren, og bussen styrtet ned i ravinen, opplyser en lokal tjenestemann.

Det lokale politiet bekrefter at det har vært en eksplosjon, men vil ikke si noe nærmere om hva som forårsaket den. En uttalelse fra den kinesiske ambassaden i Pakistan sier det har vært et angrep mot et prosjekt som et kinesisk firma er engasjert i.

Pakistanske myndigheter avviser de kinesiske påstandene om at det var et bombeangrep. De hevder det er snakk om en gasslekkasje.

Kina har investert milliarder av kroner i mange store infrastrukturprosjekter i Pakistan, og et stort antall kinesere oppholder seg i landet for å overvåke og bygge de store anleggene.