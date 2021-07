Dagen før angrepet skal Corinna Smith angivelig ha vært sint og opprørt over et rykte som ble spredt om ektemannen Michael Baines. Ifølge politiet var hun overbevist om at ryktene stemte, skriver BBC.

Den 14. juli i fjor fylte Smith en bøtte med vann fra hagen, kokte det og blandet deretter med tre kilo sukker. Senere samme dag gikk hun til angrep på mannen hun hadde vært gift med i 38 år.

Hun ble funnet skyldig etter en rettssak ved Chester Crown Court og dømt til livstid i fengsel, med soningstid på minst 12 år.

Fikk uutholdelige smerter

Da mannen lå og sov i sengen deres, helte hun den kokende miksen over armene og overkroppen hans, og forlot deretter eiendommen, ifølge BBC.

– Jeg har skadet ham veldig, og jeg tror jeg har drept ham, sier Smith til en nabo like etter angrepet.

Hun etterlot Baines i smerte og i stedet for å ringe nødetatene, valgte hun å fortelle en nabo om hva hun hadde gjort.

Det var naboen som kontaktet politiet og ambulansetjenesten.

Politiet fant ham skrikende i sengen med uutholdelige smerter. Huden på høyrearmen hadde begynt å skalle av, og han hadde fått omfattende forbrenninger.

Smertefullt og grusomt

– Det å kaste kokende vann over noen når de sover er helt forferdelig. Å blande det med tre poser sukker beviste bare at hun ville forårsake alvorlig skade.

Det sier kriminalinspektøren Paul Hughes, og legger til at Smith drepte mannen sin på en smertefull og grusom måte.

Baines ble kjørt til sykehuset og ble værende i brannskadeaggregatet i to uker i stabil tilstand. Kort tid etter forverret det seg og han døde som følger av skadene.