Avviser at Taliban har erobret grenseovergang

Taliban meldte først at den viktige grensepasseringen ved Spin Boldak var under deres kontroll, men like etter ble dette avvist av myndighetene i Kabul.

– Terroristgruppen Taliban sto bak noen bevegelser i grenseområdet. Sikkerhetsstyrkene har slått angrepet tilbake, sier innenriksdepartementets talsmann Tareq Arian til AFP.

Samtidig som USA og Nato trekker ut sine styrker fra afghansk territorium, rykker Taliban fram og erobrer kontroll over stadig nye distrikter, særlig i de uveisomme fjellområdene mot Pakistan.