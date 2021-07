Inflasjonen stiger i USA – største økning siden 2008

Det rammer forbrukeren og utfordrer Det hvite hus' og sentralbankens melding om at prisøkningen vil avta i de neste månedene.

Etter hvert som koronarestriksjonene har blitt lempet i verdens største økonomi, har amerikanerne gjenopptatt forbruket og reiseaktiviteten. Men de har blitt møtt med økte priser på brukte biler, drivstoff, hotell og flybilletter.

Konsumprisindeksen steg med 5,4 prosent det siste året som ble avsluttet i juni, viser tallene som ikke er sesongjustert. Det er det høyeste nivået siden 2008, opplyser det amerikanske arbeidsdepartementet.

Bensinprisen har steget med 45 prosent det siste året og 2,5 prosent i juni, ifølge departementet.

Prisøkningen vil også øke presset på sentralbanksjef Jerome Powell, som onsdag og torsdag skal forklare seg for Kongressen. Han har gjentatte ganger insistert på at faktorene som driver prisøkningen, vil forsvinne og sørge for at inflasjonen avtar.