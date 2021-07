Det var under et møte i 2020 at Trump skal ha sett rødt da han fikk nyss om at noen tett på ham hadde lekket sikkerhetsinformasjon om ham og familien.

– De som står bak dette burde bli dømt for forræderi og henrettet, skal Trump angivelig ha sagt til forsamlingen.

Det hvite hus’ stabssjef Mark Meadows skal ha forsøkt å berolige Trump mens han forsikret den daværende presidenten om at de skulle komme til bunns i saken, skriver CNN.

Trump-familien evakuert

Informasjonen som ble lekket skal dreie seg om en hendelse i juni 2020 da Donald Trump, hans kone Melania og deres sønn Barron måtte evakuere Det hvite hus og søke tilflukt i bunkersen tilhørende bygningen. Årsaken skal være protestene og uroen i byen i kjølvannet av drapet på George Floyd.

Få dager etter hendelsen skal Trump ha kalt inn til et møte med sine rådgivere, forsvarstopper og politi i vestfløyen i Det hvite hus.

«Det kokte over for Trump så snart han fikk vite at hendelsen var offentliggjort. De tilstede hadde åpenbart aldri sett Trump så sint» skriver Wall Street Journal-journalisten Michael Bender i boken «Frankly, we did win this election: The inside story of how Trump lost».

(Saken fortsetter under bildet)

Ifølge CNN skal sikkerhetsnivået ved Det hvite hus ha blitt oppjustert tid rød og Trump-familien ble evakuert. Foto: Yara Nardi / Reuters/NTB

«Erklært rød»

Da hendelsen fant sted ble det rapportert at Trump og familien hadde blitt fraktet av Secret Service til en underjordisk bunker der de oppholdt seg i litt over én time, før de ble hentet ut igjen. Kilder tett på Det hvite hus meldte at «sikkerhetssituasjonen i Det hvite hus ble erklært rød og presidenten ble fraktet i sikkerhet», skriver CNN.

Trump skal angivelig ha forsøkte å dysse ned situasjonen i et radiointervju gjort dager etter hendelsen fant sted, og sagt at turen til bunkersen var i sammenheng med en inspeksjon.