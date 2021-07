De fleste tilfellene er i hovedstadsregionen, hvor ansamlinger på mer enn to personer er blitt forbudt etter klokka 18. Regionen sto for over 800 av de 1.150 tilfellene som ble kunngjort tirsdag.

Sør-Korea er på vei inn i sommerferien, og det er tegn på at smitten sprer seg utenfor Seoul-området. Storbyene Busan, Daegu og Daejeon, samt provinsen Sør-Chungcheong, har opplevd økt smitte den siste tiden.

I juli har landet registrert over 13.000 smittetilfeller. I alt er det registrert 170.296 smittetilfeller og 2.046 coronarelaterte dødsfall i Sør-Korea, som har drøyt 51 millioner innbyggere.