Stadig flere flykter fra Afghanistan

Thomas Rutting fra tankesmia Afghan Analysts Network i Kabul sier at de som har utdannelse, forsøker å få stipendier for å komme seg til naboland eller til Tyrkia. Mange andre satser på å komme seg inn i Iran og muligens videre til Tyrkia.

I noen tilfeller har det vært rene konvoier som har kjørt ut av hovedstaden, ofte fulgt av politibiler eller kjøretøy fra forsvaret.

Den tyrkiske provinsen Van, som grenser til Iran, er full av migranter fra Afghanistan, melder Mehmet Karatas. Han leder menneskerettighetskontoret IHD i provinsen.

Hans vurdering er at rundt 1000 personer krysser grensen fra Iran til Tyrkia daglig.

Ruttig i Kabul sier at de som forlater landet, er krigsflyktninger, selv om noen også sier de bare ønsker et bedre liv i et annet land, når de blir spurt av grensevaktene.