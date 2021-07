AFP: Veksten i Kina falt til 7,7 prosent i andre kvartal

Verdens nest største økonomi har vist en rask innhenting etter fjorårets coronautløste nedtur. Men investeringene og industriproduksjonen som sørget for framdriften, synes nå å falle noe tilbake. Andre sektorer har foreløpig ikke klart å kompensere for fallet.

I april-juni er det beregnet at den årlige økonomisk veksten hadde vært på 7,7 prosent, mens veksten for inneværende år sett under ett er ventet å ligge på 8,5 prosent, ifølge et gjennomsnitt av anslagene fra tolv analytikere som AFP har kontaktet.

Offisielle tall blir lagt fram torsdag.