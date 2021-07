Opposisjonell pågrepet i Venezuela

Guevara ble pågrepet av etterretningstjenesten SEBIN etter at myndighetene utstedte en arrestordre på ham for å ha «bånd til ekstremistiske og paramilitære grupper assosiert med den colombianske regjeringen», sa Saab.

Ministeren la til at Guevara blir tiltalt for terrorisme, angrep på grunnloven og for å ha konspirert med tanke på forræderi.

Det er ikke klart hvor Guevara blir holdt. Hans mobiltelefon er øyensynlig beslaglagt av myndighetene.

I september i fjor forlot Guevara den chilenske ambassaden i Caracas etter å ha søkt tilflukt der i tre år. President Nicolás Maduro hadde da benådet ham og flere andre opposisjonspolitikere og aktivister forut for valget i desember.

Guevara leder partiet Voluntad Popular.

Venbezuelas opposisjonsleder Juan Guaidó opplyste mandag at væpnet politi hadde omringet boligen hans, men at han selv ikke var blitt anholdt.

USA har reagert sterkt på anholdelsen av Freddy Guevara og presset mot Guaidó.