Maduro med støtte til den cubanske regjeringen etter demonstrasjoner

– All støtte til president Miguel Díaz-Canel, all støtte til folket på Cuba, til den revolusjonære regjeringen på Cuba, uttalte Maduro, som er en trofast alliert med den cubanske ledelsen, i et TV-sendt møte med andre politikere.

Flere tusen cubanere demonstrerte søndag mot regjeringen, i det som var de største protestmarsjene i landet på flere tiår.

Minst 100 demonstranter, aktivister og uavhengige journalister er pågrepet på Cuba i forbindelse med demonstrasjonene.

– Herfra, fra Venezuela, vi er brødre i gode og dårlige tider, og Cuba vil komme videre, sa Maduro.

President Miguel Díaz-Canel anklager USA for å kvele landet økonomisk for å oppildne til sosial uro. Det er feilslått å skylde på USA, svarer utenriksminister Antony Blinken.