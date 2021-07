Kraftig økning i sykehusinnleggelser i Portugal

Til sammen var 729 koronapasienter innlagt på sykehus mandag. Det var 57 flere enn dagen før, opplyser helsemyndighetene i Portugal.

I prosent er økningen i pasienter på sykehus og intensivavdelinger den største siden februar, ifølge myndighetene.

Smittetallet har steget i flere uker i Portugal. Det siste døgnet ble det registrert 1.782 nye smittetilfeller og 8 dødsfall i landet med en befolkning på litt over 10 millioner innbyggere.

Smittetrykket de siste 14 dagene lå på 55 per 100.000 innbyggere for en måneds tid siden, men har steget fra 272 til 315 per 100.000 på kun en dag, ifølge offisielle tall.

Deltavarianten står for 90 prosent av de nye tilfellene, og det er innført nye restriksjoner i forsøket på å dempe smittespredningen.