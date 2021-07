Mistenkte i Haiti knyttes til amerikansk politi

Minst én av mennene som er pågrepet av politiet i Haiti, jobbet som informant for det amerikanske narkotikapolitiet DEA, opplyser DEA i en uttalelse til kanalen.

Etter drapet på president Jovenel Moïse 7. juli tok den mistenkte kontakt med DEA. En tjenestemann i narkotikapolitiet som jobber i Haiti, ba mannen om å overgi seg til lokale myndigheter. Opplysninger fra amerikansk hold bidro til at han overga seg og ble pågrepet sammen med en annen person, opplyser DEA.

Det amerikanske narkotikapolitiet sier at de er klar over at flere av drapsmennene ropte «DEA» da president Moïses hus ble angrepet. Ingen av angriperne handlet på vegne av DEA, understrekes det i uttalelsen.

Andre mistenkte hadde også bånd til amerikanske politietater, blant annet som informanter for FBI, opplyser en person med kjennskap til saken til CNN. FBI sier de ikke kommenterer saker som handler om informanter, annet enn å si at det brukes «lovlige kilder til å samle inn informasjon».