Den 26-årige innvandreren som ankom Frankrike i 2016, tilnærmet seg en mindreårig gutt midt på lyse dagen i en park i Saint-Brieuc i Frankrike. Gutten hadde dratt til parken helt alene.

Mohammad satt like foran gutten på bussen og gikk av ved samme stopp som han. Deretter fulgte han etter gutten, tok tak i armen og dro ham til et forlatt hus i nærheten av en lekeplass, skriver RAIR Foundation.

Tydelig opprørt gutt

Etter at voldtekten skjedde skal fire unge jenter ha sett Mohammad komme tilbake til parken med en tydelig opprørt gutt. Da ringte jentene til politiet med en gang, men i mellomtiden forsvant voldtektsmannen.

Senere på dagen observerte de samme jentene ham nært et kjøpesenter og ringte myndighetene. Politiet arresterte ham kort tid etter, ifølge RAIR.

Generaladvokaten, Grégory Martin Dit Neuville, ba om «en streng dom» for Mohammad, da fortiden hans er full av urovekkende seksuell og kriminell oppførsel.

Peker på kulturen

Forsvarsadvokaten ba retten om å ta kulturell bakgrunn til betraktning for dommen, og skal ifølge en rapport i den franske avisen Le Telegramme, peke på den afghanske kulturen som han mener normaliserer pedofili og voldtekter av unge gutter.

Tradisjonen med Bacha Bazi som betyr «guttestreker», som blir mye brukt i noen deler av Afghanistan og Pakistan, innebærer at unge gutter blir tvunget til å kle seg ut som kvinner og danse forførende for eldre menn. Disse guttene kontrolleres vanligvis av velstående menn og blir ofte utsatte for seksuelle overgrep, skriver RAIR.

Mohammad mente at gutten hadde samtykket til å ha sex med ham. Videre hevdet han at voldtekten aldri ville ha funnet sted dersom han hadde en kone til å tilfredsstille sine seksuelle behov sammen med.

Urovekkende fortid

Da en ung jente ble invitert hjem til Mohammad i april 2018, skal hun ha kastet henne opp mot veggen. I juli samme år tok han bilder av små barn foran en skole, og ble også anklaget av jenter for å ha onanert offentlig på en strand.

Under fengselsoppholdet måtte han overføres til en annen avdeling etter at en kvinnelig sykepleier sendte inn bekymringsmelding for upassende oppførsel. Senere ble han anklager for seksuelt overgrep mot en innsatt.

RAIR opplyser også om at Frankrike har bestemt seg for å deportere Mohammad når straffen hans nærmer seg slutten.