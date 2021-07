– Hvis vi skulle utsette dette fjerde steget, for eksempel til september eller senere, gjenåpner vi når været blir kaldere og viruset får en mer naturlig fordel. Vi tror dette er riktig tidspunkt for å gå videre, sa Johnson på en pressekonferanse mandag.

Statsministeren startet med å hylle landslagstrener Gareth Southgate og den engelske innsatsen i søndagens EM-finale, som endte med tap. Johnson gikk etter det over til pandemien og veien mot full gjenåpning.

Økt smitte medførte at lettelser i restriksjonene allerede hadde blitt utsatt med fire uker én gang.

– Vi har kommet til et punkt i pandemien der det ikke er noen enkle svar eller åpenbare datoer for å åpne opp. Vi har daglige smittetilfeller som øker, sa Johnson.

Den siste fasen i gjenåpningsplanen til den britiske regjeringen innebærer at alle slipper munnbind, metersregelen blir opphevet og pålegget om å arbeide hjemmefra blir trukket tilbake.

Ikke helt til normalen

Selv om flere forskere har varslet at gjenåpningen kan komme for tidlig, skal nattklubber og andre utesteder åpne helt. Det er ventet at de som skal dra på for eksempel nattklubber, vil bli bedt om å vise fram en negativ coronatest gjennom en app.

Statsministeren antydet imidlertid at man ikke vil gå helt tilbake til normalen 19. juli, og viste blant annet til at de fortsatt vil spore smitte og isolere folk som har fått påvist smitte.

Regjeringen forventer at folk kommer til å bruke munnbind på offentlig transport og trange steder.

– Pandemien er ikke over

Johnson ba innstendig om at britene viser sunn fornuft og advarer mot å være for fornøyde med lettelsene.

– Jeg kan ikke si dette mer kraftfullt og tydelig: Denne pandemien er ikke over, sa statsministeren.

Det er registrert mer enn 128.000 dødsfall tilknyttet pandemien i Storbritannia. Det har de siste dagene i snitt blitt registrert over 30.000 nye smittetilfeller daglig, de fleste av dem av deltavarianten.

Det Johnson omtaler som Englands strenge grensepolitikk, vil også videreføres, med en rangering av land basert på smittetrykk.

– Har lengtet

Helseminister Sajid Javid hadde kort tid i forveien informert Parlamentet om avgjørelsen om å gjenåpne ytterligere.

– Vi har alle lengtet etter å komme dit, og vi vil alle at dette skal være en enveisreise, sa Javid, ifølge Sky News.

Javid vedgikk at det kan bli opp mot 100.000 daglige smittetilfeller, men viste til at det være mye færre sykehusinnleggelser og dødsfall.

Storbritannia var blant de første landene til å starte vaksinering i desember. Over 60 prosent av den voksne befolkningen er fullvaksinert.