– På steder som Missouri, hvor intensivavdelingene nå fylles opp, kommer vi til å se urovekkende mange dødsfall, sier lege Jonathan Reiner til CNN. Ifølge indremedisineren er delstatene Florida, Louisiana, Arkansas, Missouri og Nevada for tiden rammet av store smitteutbrudd, hvor Missouri er blitt delta-variantens episenter.

91 prosent på respirator

Ved Mercy sykehus i byen Springfield i Missouri ligger 91 prosent av intensivpasientene i respirator, hvor de fleste er i 20-, 30- og 40-årene, bekreftet overlege Erik Frederick overfor CNN lørdag. Da delstaten var på sitt mest kritiske punkt i 2020 var mellom 40 og 50 prosent av intensivpasientene på respirator.

Leger verden over har observert at det tar om lag fire uker fra et større coronautbrudd oppstår til dødsfallene inntreffer. Ifølge Reiner tar det én uke før pasienten blir såpass syk at de blir innlagt, og ytterligere to uker før sykdommen blir fatal.

– Dødstallene kommer til å stige, men vi hadde kunnet unngå dette, sier Reiner, som mener at færre hadde blitt alvorlig syke dersom flere hadde tatt vaksinene.

(Saken fortsetter under bildet)

Ved Mercy sykehus i Missouri er over 90 prosent av intensivpasientene på respirator. Foto: Luisa Gonzalez / Reuters/NTB

– Det handler om liv og død

Ifølge amerikanske Centers for Disease Control and Prevention (CDC) er to tredjedeler av USAs befolkning i alderen 12 år og oppover vaksinert. Totalt er 48 prosent av landets befolkning fullvaksinert, men tallene er svært skjevfordelt på delstatene grunnet utbredt vaksineskepsis.

Immunolog og smittevernekspert ved Det hvite hus Anthony Fauci mener at det er fornuftig å åpne for innføring av lokale tiltak i delstater hvor færre vaksinerer seg.

– Det handler om liv og død. vi har mistet 600.000 amerikanere, og vi kommer til å miste flere, sa Fauci nylig under en pressekonferanse.