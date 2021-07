Flere tok til sosiale medier for å hetse England-trioen Jadon Sancho, Marcus Rashford og Bukayo Saka, som alle bommet på straffe i straffesparkkonkurransen. Det likte statsminister Boris Johnson dårlig.

– Det engelske laget fortjener å bli hyllet som helter, ikke rasistisk hetset i sosiale medier. De som er ansvarlige for denne forferdelige hetsen bør skamme seg, skriver Johnson på Twitter.

Under de siste Instagram-innleggene til alle de tre spillerne florerer det med ape-emojier, andre rasistiske meldinger samt generell hets. Samtidig er det mange som tar dem i forsvar og oppfordrer til å rapportere inn stygge meldinger.

Prins William skriver følgende på Twitter:

– Jeg blir trist av rasismen rettet mot England-spillerne etter finalen. Det er fullstendig uakseptabelt at spillerne må oppleve slik avskyelig oppførsel. Det må stoppe nå, og alle de involverte må bli holdt ansvarlig for dette.

FA forbyr

Det engelske fotballforbundet (FA) gikk natt til mandag ut med en uttalelse der oppførselen har blitt fordømt. FA har også manet politiet, regjeringen og sosiale medier-plattformer til å agere raskt dersom de får øye på noe.

– FA fordømmer på det sterkeste alle former av diskriminering, og det er avskyelig at rasismen på internett har blitt rettet mot noen av England-spillerne i sosiale medier, skriver FA.

– Vi kan ikke være tydelig nok på at de som viser en slik oppførsel, ikke er velkommen til å følge det engelske landslaget. Vi kommer til å gjøre alt vi kan for å støtte spillerne og maner samtidig til hardest mulige straff for dem som har vært involvert i rasismen, skriver de videre.

Tidligere England-stopper raser

Fotballforbundet skriver også at de ulike plattformene må gjøre sitt for å få en stopp på dette.

– Folk må bannlyses fra de ulike stedene, man må samle bevis for å felle de det gjelder og hindre de fra å gjøre dette igjen.

Tidligere landslagskaptein Rio Ferdinand tok til Twitter mandag formiddag for å ytre sine meninger.

– Å gjemme seg bak et kallenavn i sosiale medier-plattformer er kvalmt. Disse folkene kan regelmessig skrive rasistiske ting til våre engelske spillere, vel vitende om at de er sikre på at de forblir anonyme. Det er en skam at noen spillere kan få så mye hat i sosiale medier, skriver Ferdinand, før han fortsetter:

– Dette er folk som bare noen dager tidligere har hyllet Saka for det han har gjort for England. Jeg vil gjerne se kampen igjen, men jeg kan ikke. Tankene mine har endret seg drastisk etter dette. Våre unge helter trenger beskyttelse, de også, skriver han videre.

Politiet i London har skrevet på Twitter at de skal innlede en etterforskning mot de rasistiske ytringene.