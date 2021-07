Studenter får betalt for å gå på do

På universitetet i byen Ulsan i Sør-Korea får studentene betalt for å gå på do.

Professor Cho Jea-weon har nemlig funnet opp et toalett ved navn BeeVi som omdanner avføring til energi, og ved å bruke toalettet får studentene betalt i en virtuell valuta som de kan bruke til å kjøpe mat, drikke og bøker på universitet.

Det var TV2 som først omtalte saken.

Omdannes til metan

I stedet for vann bruker toalettet en vakuumpumpe for å sende avføring inn i en underjordisk tank. Dette reduserer vannforbruket. Inn i tanken brytes så mikroorganismer ned avfallet til metan som kan brukes som energikilde for bygget.

Professor Cho Jae-weon ved Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) viser frem en avføringstank i laboratoriet sitt. Foto: Minwoo Park / Reuters

For øyeblikket sørger toalettene for at blant annet en gasskomfyr og en varmtvannsbereder får strøm.

– Hvis vi tenker utenfor boksen, så har avføring dyrebar verdi for å lage energi og gjødsel. Jeg har satt denne verdien i økologisk sirkulasjon, sier Jea-weon til Reuters.

Ifølge han produserer nemlig en person i snitt 500 gram avføring hver dag. Dette kan gjennom hans oppfinnelse gi 50 liter metangass.

Betaler med QR-kode

Den virtuelle valutaen studentene får etter hvert dobesøk har fått navnet Ggool. Det betyr honning på koreansk.

Betalingen foregår gjennom å scanne en QR-kode.