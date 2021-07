Florida-lege mistenkt for å stå bak drapet på Haitis president

Natt til onsdag forrige uke ble Haitis president Jovenel Moïse drept i et attentat i sitt eget hjem utenfor Haitis hovedstad Port-au-Prince. Landets førstedame ble også skadet i angrepet. Kort tid etter erklærte landets statsminister unntakstilstand og grensen ble stengt.

Prominent lege i spissen

Ifølge Haitis USA-ambassadør skal profesjonelle leiesoldater trolig ha utgitt seg for å være amerikanske agenter og kommet seg inn i presidentens bolig. Dagen etter ble fire personer omtalt som «leiesoldater» skutt og drept under en politiaksjon i landets hovedstad. Samtidig ble to personer arrestert.

Senere kom det frem at colombianske ekssoldater mistenkes for å stå bak attentatet. Nylig ble ytterligere én person arrestert, mistenkt for å være et av hodene bak angrepet. Det skal være snakk om den prominente haitiske legen Christian Emmanuel Sanon, som har bodd og jobbet som lege i den amerikanske delstaten Florida i over 20 år, skriver The Miami Herald.

(Saken fortsetter under bildet)

Haitis USA-ambassadør Bocchit Edmond tror colombianske ekssoldater utførte attentatet. Foto: Carolyn Kaster / AP/NTB

– Vi tror legen rekrutterte dem

Sanon er den tredje personen med haitisk bakgrunn som arresteres i sammenheng med president-drapet. Ifølge New York Times skal legen ha blitt arrestert etter informasjon mottatt under avhør i saken. Avisen opplyser at attentatet angivelig skal være en del av en større plan om å innsette Sanon som Haitis president.

– Vi tror den haitiske legen rekrutterte to haitiske menn, som igjen skal ha hyret de colombianske leiesoldatene til å utføre operasjonen, sier politisjef ved Haiti National Police Leon Charles til Miami Herald.

Foreløpig etterforskning tyder på at 26 personer skal ha stått bak angrepet, hvor 19 skal være arrestert og resten ble drept under politiaksjonen.