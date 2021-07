Moldova valgte EU-vennlig parti i parlamentsvalget

Med de fleste stemmene talt opp etter søndagens parlamentsvalg, har partiet PAS fått nærmere 48 prosents oppslutning, ifølge tall fra Moldovas valgkommisjon.

Den vestligorienterte Sandu, som ønsker at Moldova blir medlem av EU, har lovet å bekjempe korrupsjon i et av Europas fattigste land. Det har stått i en skvis mellom Russland og EU siden landet ble selvstendig for 30 år siden.

Fordelingen av de 101 plassene i parlamentet avgjør trolig om hun får gjennomslag for sin vestvendte politikk. Hun har så langt manglet den nødvendige støtten til å få det til.

Om lag 3,3 av Moldovas innbyggere var stemmeberettiget, og valgoppslutninger var på rundt 48 prosent.

Mer enn 20 partiet deltok i valget, men kun tre av dem fikk nok stemmer til å bli representert i nasjonalforsamlingen.

Det prorussiske partiet til tidligere president Igor Dodon fikk omtrent 31 prosent av stemmene, mens partiet Shor fikk 7 prosent, ifølge valgkommisjonen.