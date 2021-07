Dødt løp mellom nytt populistparti og Bulgarias regjeringsparti

Borisov har sittet med makten i nesten ti år, og søndagens valg er det andre på tre måneder.

Ifølge flere valgdagsmålinger har sangeren og talkshow-verten Slavi Trifonovs populistparti gjort det enda bedre enn sist.

Mens regjeringspartiet GERB ligger an til å få mellom 22,1 og 23,5 prosent av stemmene, spås Trifonovs parti ITN (Det er slikt et folk) en tilnærmet like stor oppslutning. Tre prognoser gir en oppslutning til ITN på mellom 21,5 og 22,3 prosent, noe som er en solid framgang fra forrige valg.

En rekke skandaler, korrupsjonsanklager og store demonstrasjoner mot regjeringen i fjor hindret ikke at GERB fikk flest stemmer i april – også da 25 prosent.

Det var ikke nok, ettersom de andre partiene i en svært oppsplittet nasjonalforsamling ikke vil sitte i regjering med GERB. Siden har 62 år gamle Borisov, en tidligere livvakt med svart belte i karate, røket på flere nederlag gjennom avsløringer om dårlig styring og flere korrupsjonsanklager.

Protestpartiet ITN, som fikk drøyt 17 prosent i april, har sagt at de verken vil samarbeide med dagens regjeringsparti eller dets tradisjonelle motstander sosialdemokratene. I stedet ønsker de å gå sammen med en rekke mindre partier.

Spørsmålet er om noen kan samle seg og skaffe et flertall til å danne ny regjering etter Borisov.

– For å få en stabil regjering kan vi ikke utelukke at det er nødvendig med enda et valg eller to, sa ITNs nestleder Tosjo Jordanov før valget.

Valgdeltakelsen var søndag laber. Klokka 16 sto den på 27 prosent, ned fra 40 prosent på samme tid i valget i april.